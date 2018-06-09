Макрон выиграл игру рукопожатий у Трампа

Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи единодушно присуждают победу Макрону.

Обычно внимание общественности привлекает агрессивная манера рукопожатия американского президента. Дональд Трамп жмет руку оппонента долго, сильно, при этом дергая ее на себя. Но сегодня что-то пошло не так.

Во время встречи на саммите G7 в Канаде Эммануэль Макрон сначала взял Трампа за локоть, а затем протянул руку для рукопожатия. Американский президент протянул руку в ответ со словами «Он мой друг». Рукопожатие было крепким и долгим, однако на этот раз не по инициативе Трампа. Когда Дональду удалось выдернуть свою руку, фотографы успели снять белые пятна на тыльной стороне ладони американского президента.

«Трамп стал жертвой Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда», - посочувствовали пользователи. Некоторые сравнили сегодняшнее рукопожатие двух президентов с поединком по армрестлингу. Но, в общем, мнения сводятся к одному: «Макрон выиграл игру рукопожатий», - цитирует РИА Новости.