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Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму увеличилась
9 июня 2018, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
Стоимость минимального набора продуктов питания на конец мая по отношению к началу года выросла в Крыму на 8%.
Как сообщили в пресс-службе Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике на конец мая 2018 года составила 4045,28 рубля в расчете на одного человека. С начала года она увеличилась на 8,2%, пишут "Аргументы недели-Крым".
По сравнению с предыдущим месяцем стоимость минимального набора увеличилась на 0,7%. В апреле стоимость набора продуктов составляла 4016,03 рубля на одного человека.
Ранее минпромполитики Крыма со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики России сообщило, что в республике из 23 позиций продовольственных товаров цены превышают показатели соседних субъектов только по 4 наименованиям.
В частности, стоимость одного килограмма муки пшеничной в Крыму составляет 26,6 рубля, а в Севастополе и Краснодарском крае – 28,2 и 30,4 рубля соответственно. Килограмм макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта в крымской рознице почти на 2 рубля дешевле, чем в севастопольских, и более, чем на 10 рублей, в сравнении с краснодарскми торговыми точками. Согласно предоставленным минпромполитики данным, в Крыму дешевле – на 7 и 9 рублей за 1 литр – даже подсолнечное масло.
Кроме того, в Крыму цены оказались ниже на хлеб, гречку, рис, пшено, сахар-песок, яйца куриные, свежие огурцы и помидоры, репчатый лук, морковь, молоко, сосиски, кур охлажденных, свинину и замороженную рыбу.
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