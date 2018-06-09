Выявлено опасное последствие Чернобыльской катастрофы

В некоторых регионах Украины радиоактивность молока с частных ферм превышает допустимый уровень в пять раз, заявила международная группа ученых в опубликованном пресс-релизе.

Зарубежные ученые взяли пробы молока на четырнадцати частных фермах в Ровненской области на северо-западе Украины. Все они расположены приблизительно в двухстах километрах от Чернобыльской АЭС.

Анализы образцов показали, что в молоке с восьми ферм уровень радиоактивного цезия превышает допустимые нормы для детей (40 беккерелей на литр), а в остальных шести случаях – превышен допустимый уровень для взрослых (100 беккерелей на литр).

Опасность радиоактивного цезия в том, что он накапливается в продуктах питания. Если такие продукты регулярно попадают в организм, особенно детский, это несет серьезную угрозу для функционирования всех его систем, сообщает Lenta.ru.