Выявлено опасное последствие Чернобыльской катастрофы
9 июня 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В некоторых регионах Украины радиоактивность молока с частных ферм превышает допустимый уровень в пять раз, заявила международная группа ученых в опубликованном пресс-релизе.
Зарубежные ученые взяли пробы молока на четырнадцати частных фермах в Ровненской области на северо-западе Украины. Все они расположены приблизительно в двухстах километрах от Чернобыльской АЭС.
Анализы образцов показали, что в молоке с восьми ферм уровень радиоактивного цезия превышает допустимые нормы для детей (40 беккерелей на литр), а в остальных шести случаях – превышен допустимый уровень для взрослых (100 беккерелей на литр).
Опасность радиоактивного цезия в том, что он накапливается в продуктах питания. Если такие продукты регулярно попадают в организм, особенно детский, это несет серьезную угрозу для функционирования всех его систем, сообщает Lenta.ru.
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