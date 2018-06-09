Секрет устойчивости Пизанской башни раскрыт инженерами

Всемирно известная колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта в городе Пиза, заставляет нервничать учёных на протяжении многих веков. Казалось бы, столь неправильно сооружение уже давно должно рухнуть. А постройка не просто стоит, но и переживает землетрясения.

Пизанская башня, которая начала падать еще до окончания строительных работ, перенесла две мировые войны, четыре сильных землетрясения и миллионы туристических посещений. Инженеры нашли ответ на вопрос, над которым ломали голому многие, почему же она все-таки не падает?

Они назвали это динамическим взаимодействием почвенной структуры. Учёные определили, что высота и монолитность башни, «в сочетании с мягкостью грунтов фундамента, заставляют существенно изменять колебательные характеристики конструкции, таким образом, что Пизанская башня не подвергается движению земли во время сейсмических событий», - пишет Phys.org.

Проще говоря эта же мягкая почва, из-за которой стало клониться строение и помогает ему пережить землетрясения. Но со времен катаклизмы все же начали воздействовать на Пизанскую башню, и, если бы не вмешательство инженеров, сооружение не выдержало бы нагрузок.

По данным журнала Smithsonian Magazine во время реставрационных работ в башне строителям удалось уменьшить угол наклона башни с 5.5. до 3.9 градусов. ,