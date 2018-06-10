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Авиация России находится в катастрофическом состоянии
10 июня 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
По сравнению с прошлым годом число жертв авиакатастроф на территории России выросло в 16 раз. Согласно данным, в первом квартале этого года в России произошли четыре авиакатастрофы, в том числе одна федерального уровня.
Нужно улучшать, начиная с законодательного уровня, с изменения Воздушного кодекса, что находится в сфере компетенции Государственной думы. Начиная с регламентирующих документов, за которые отвечают Минтранс и Росавиация. Это повальная проверка всех училищ, которые готовят летчиков, тотальная проверка тех пилотов, которые сейчас летают. Откуда они взялись, как там оказались? Куплены все! Люди гибнут, теряем авторитет как авиационная держава! Российские авиакомпании – самые аварийные в мире! Самые страшные катастрофы происходят в России! Погибли сотни людей, и за это еще никто не ответил, сообщает НСН слова эксперта.
Напомним, что 11 февраля в Московской области потерпел крушение самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск.
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