Заключенный детдомовец наконец получил квартиру

Выйдя из детского дома Сергей Антипин так и не получил положенную квартиру и оказался на улице. Чтобы не жить без крыши над головой – попал в тюрьму. Наконец заключенный Сергей получил ключи от собственной квартиры.

В очереди на квартиру он стоял с шести лет - как только поступил в детский дом. Но выйдя оттуда - ключи так и не получил. В администрации Магнитогорска сироте объяснили - слишком большая очередь. Ему пришлось два года скитаться по подъездам и чердакам. Перебиваться случайными заработками - копать могилы на кладбище, работать грузчиком. Пока разгружал очередную фуру - с чердака, где он обосновался, украли все его документы. Антипин решил сесть в колонию, отмечает ОТР.

Оказавшись за решеткой, Сергей понял - после тюрьмы ему идти некуда. Придется возвращаться на зону, или вновь скитаться. Поэтому при поддержке администрации колонии и общественной наблюдательной комиссии Сергей стал добиваться положенной ему квартиры. Справедливого решения удалось добиться со второй попытки - суд обязал администрацию Магнитогорска предоставить Сергею Антипину положенное по закону жилье.

Отметим, что после освобождения он собирается получить юридическое образование - для того, чтобы помогать другим детям-сиротам защищать свои права.