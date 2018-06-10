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Для иркутских школ купили новые автобусы
10 июня 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
Для перевозки детей школам Иркутского района закупили 13 новых специализированных автобусов, которые оборудованы современной системой слежения, ремнями безопасности на каждом сидении, а так же аптечками и огнетушителями.
Автобусы приобретены за счет средств областного бюджета при софинансировании из бюджета Иркутского района. На маршруты техника выйдет с началом нового учебного года, отмечает сайт Телеинформ.
Новые автобусы получили те школы, где потребность в дополнительном транспорте стояла особенно остро. В частности, уже третий автобус получила новая школа посёлка Молодежный, где с 1 сентября начнут учиться 1275 детей.
Стоит отметить, что после передачи техники парк школьных автобусов в Иркутском районе составляет 85 транспортных единиц. В 2017 году было закуплено 20 школьных автобусов. До конца 2018 года запланировано приобрести еще два транспортных средства.
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