Для иркутских школ купили новые автобусы

Для перевозки детей школам Иркутского района закупили 13 новых специализированных автобусов, которые оборудованы современной системой слежения, ремнями безопасности на каждом сидении, а так же аптечками и огнетушителями.

Автобусы приобретены за счет средств областного бюджета при софинансировании из бюджета Иркутского района. На маршруты техника выйдет с началом нового учебного года, отмечает сайт Телеинформ.

Новые автобусы получили те школы, где потребность в дополнительном транспорте стояла особенно остро. В частности, уже третий автобус получила новая школа посёлка Молодежный, где с 1 сентября начнут учиться 1275 детей.

Стоит отметить, что после передачи техники парк школьных автобусов в Иркутском районе составляет 85 транспортных единиц. В 2017 году было закуплено 20 школьных автобусов. До конца 2018 года запланировано приобрести еще два транспортных средства.