В Госдуме расценили ошибку Порошенко как невежество

Президент Украины Петр Порошенко поздравил севастопольцев с днем города не в тот день. В Госдуме это расценили как признак невежественности президента и пренебрежения к севастопольцам.

Порошенко в своем твиттере поздравил севастопольцев с днем города сегодня, 9 июня. В то время как днем основания Севастополя считается 14 июня.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город. Не имею никакого сомнения, что над Севастополем забреет украинский флаг и зазвучит украинский гимн!», - написал Порошенко свое поздравление, снабдив публикацию хэштегом #КримЦеУкраiна.

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик выразил мнение, что подобная ошибка – лишь признак невежественности украинского президента, который «даже не знает, когда, кем и зачем была основана главная база Черноморского флота России – город-герой Севастополь». И напомнил, что Севастополь был основан указом российской императрицы Екатерины Второй 14 июня 1783 года.

«Впрочем, это символ всей украинской политики», - отметил депутат. Белик также добавил, что севастопольцы пережили массу оскорблений со стороны украинских националистов за 23 года украинской юрисдикции. «Подобными действиями Порошенко еще раз объясняет всему миру, почему Крым и Севастополь вернулись домой в Россию в 2014 году», - приводит его слова РИА Новости.