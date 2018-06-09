В России насчитали рекордное количество патриотов

Опросы, проведенные социологическими службами в преддверии Дня России, выявили, что патриотами себя считают 92% граждан РФ. Специалисты отметили, что данный показатель является рекордным за последние 18 лет.

Большинство респондентов – 59% - заявило, что под патриотизмом понимает любовь к своей стране. По мнению 39%, патриот должен предпринимать усилия, направленные на изменение положения дел в государстве в лучшую сторону.

Ранее в СМИ попали результаты опроса, свидетельствующего о том, что россияне боятся повышения пенсионного возраста. Против осуществления реформы высказались более 80% граждан, ставших собеседниками социологов.