Анатолий Литовченко: нельзя навязывать платные обследования

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко встретился с депутатами ЗСО, а также чиновниками регионального Минздрава, работниками ФОМС, УФАС и директорами частных и государственных клиник. Они обсудили качество медицинской помощи в рамках круглого стола на тему «Повышение качества и доступности медицинских услуг для жителей Челябинской области с использованием возможностей частных медицинских организаций».

Напомним, что глава государства поручил развивать государственно-частное партнерство в сфере медицины. В Челябинской области можно получить медпомощь по полису ОСАГО в 44 частных больницах, однако это всего лишь 1 процент от общего числа больниц. Есть планы довести эту цифру до 10 процентов.

Анатолий Литовченко заявил, что в данный момент жители региона не имеют особых претензий к качеству высокотехнологичной медпомощи.

- Хочется, чтобы это мнение, как минимум, не ухудшилось, - добавил парламентарий. - Нужно исключить саму возможность замещения бесплатной помощи платной. Сейчас таких случаев немало.

Анатолий Лиовченко уточнил, что нельзя навязывать платные медуслуги, к примеру, перед операцией иногда требуется пройти диагностику, обследование или получить справки. Также он считает, что развитие медицинской помощи безусловно необходимо, но плавное и поступательное. Также он отметил, что в первичном звене (работе поликлиник, амбулаторий, ФАПов) нет нужды переходить на коммерческие рельсы.