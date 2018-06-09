Названа личность выжившего в Афганистане советского летчика

Кем может быть недавно обнаружившийся живым в Афганистане сбитый советский летчик, предположил заместитель руководителя ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин.

«Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме», - назвал имя Вячеслав Калинин, подчеркнув, что эта информация предположительная и требует проверки и уточнения.

О летчике Александре Баранове известно, что 2 сентября 1986 года он не вернулся с «ночной охоты». Сослуживцам не удалось найти ни самого пилота, ни хотя бы обломков его самолета.

«С Александром Барановым мы выполнили совместно в Афганистане десятки боевых вылетов до лета 1986 года. Затем я поступил в ВВА имени Гагарина и покинул свой полк. Трагедия случилась, когда я уже был в Союзе», - прокомментировал Василий Высоцкий, служивший в 1985-86 годах командиром второй эскадрилья штурмового авиаполка в Баграме.

Поиск пропавшего летчика продолжается, сообщает РИА Новости.