Путин и Порошенко поговорили по телефону
9 июня 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Президенты договорились о посещении заключенных омбудсменами в обеих странах.
«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политических заключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Петра Порошенко.
Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины смогут посетить заключенных граждан в обеих странах.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил эту информацию.
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