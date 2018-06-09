Путин и Порошенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Президенты договорились о посещении заключенных омбудсменами в обеих странах.

«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политических заключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Петра Порошенко.

Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины смогут посетить заключенных граждан в обеих странах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил эту информацию.