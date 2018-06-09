Россиянам следует готовиться к вероятности резкого роста цен на еду

Гражданам России следует готовиться к вероятности резкого роста цен на продукты. Это произойдет, если правительство одобрит введение заградительных пошлин на техоборудование для линий производств.

Соответствующее предложение ранее выдвинуло Министерство промышленности и торговли для того, чтобы поддержать отечественных производителей специального оборудования. Как сообщает РБК, ознакомительное письмо уже получили в Национальной мясной ассоциации, Союзе производителей безалкогольных напитков, Национальном союзе производителей молока, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, а также Российском союзе пекарей.

Отметим, что сейчас пошлина на ввоз такого оборудования из-за границы является нулевой, в поднять ее предлагается на уровень от 3 до 10 процентов.