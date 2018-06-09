Мэр Сочи объявил выходными дни матчей ЧМ-2018

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рекомендует всем руководителям городских предприятий сделать выходными дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Таким образом, 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля в Сочи будут являться нерабочими днями, передает утром в субботу портал "Свободная пресса", ссылаясь на официальную информацию мэрии. Такое решение было принято для того, чтобы снять с транспортной инфраструктуры города лишнюю нагрузку.

Напомним, что матчи в рамках чемпионата будут проходить с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.