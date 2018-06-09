У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья

Несколько маленьких симпатичных ёлочек сотрудники редакций посадили в саду ШОС и БРИКС на площади Ярославского, напротив оперного театра. Идейным вдохновителем и мотором акции выступает проект «Зеленый театр».

Это сообщество бизнесменов, чиновников, активных горожан и представителей СМИ, которые хотят озеленить Челябинск своими силами, собирая на это деньги при помощи спектаклей, в которых играют сами энтузиасты. Сейчас в центре внимания «Зеленого театра», помимо сквера на Площади Павших революционеров, где сотрудники «Гранады Пресс» высадили именные деревья осенью, сад ШОС и БРИКС.



Высаживать елочку журналистам было непросто: лопата никак не могла пробить мощный дерн. Но для деревьев это очень здорово, потому что условия их обитания будут максимально близки к естественным.

А после высадки мы поставили таблички, на память о газетах и проекте «Зеленый театр». Деревца подрастут, и этот сад станет еще одной точкой притяжения челябинцев.

Большую помощь проекту оказала компания «Сады России». Продукция фирмы способна удовлетворить потребности самого придирчивого садовода, ведь история предприятия насчитывает уже тридцать лет.

Основной вид деятельности предприятия – почтовая рассылка посадочного материала овощных, садово-ягодных, декоративных культур, семян. Также осуществляется научная, издательская и просветительская деятельность в сфере приусадебного и сельского хозяйства.

На сегодняшний день «Научно-производственное объединение «Сады России» — это: более 60 га плодово-ягодных насаждений, 900 га питомников, более 300 га орошаемых земель. Компания обладает широкими коллекциями новинок селекции плодовых, ягодных и овощных культур.



Фото Олега Каргополова