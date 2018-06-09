Металлургический район получил два диплома за победу в конкурсе «Чистый город»
9 июня 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В администрации города Челябинска прошло подведение итогов смотр-конкурса "Чистый город-2018". Сразу два диплома переданы в Металлургический район!
Евгений Тефтелев поздравил главу администрации Металлургического района Сергея Кочеткова с победой в номинации "Самый чистый район города" и вручил благодарственное письмо. Также общественная организация "МЕТОД" во главе с председателем и руководителем местного отделения "За возрождение Урала" Сергеем Астафьевым признана самой активной в Металлургическом районе.
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