К новому учебному году список учебников для школьников уменьшится на 30%

Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила резонансную новость. По ее словам, уже к новому учебному году федеральный перечень учебников для школьников будет сокращен на 30 процентов.

Васильева подчеркнула, что процедура изымания 30 процентов учебников из списка и объявление новой программы придется на осенний период.

Министр уточнила, что уже с будущего года школам будет рекомендован принципиально новый список литературы. Кроме того, будет существенно ужесточен отбор учебников, передает сегодня телеканал "Россия 24". В частности, если одно пособие по тому или иному предмету не признается экспертами, то будет снята вся серия для разных классов.