К новому учебному году список учебников для школьников уменьшится на 30%
9 июня 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила резонансную новость. По ее словам, уже к новому учебному году федеральный перечень учебников для школьников будет сокращен на 30 процентов.
Васильева подчеркнула, что процедура изымания 30 процентов учебников из списка и объявление новой программы придется на осенний период.
Министр уточнила, что уже с будущего года школам будет рекомендован принципиально новый список литературы. Кроме того, будет существенно ужесточен отбор учебников, передает сегодня телеканал "Россия 24". В частности, если одно пособие по тому или иному предмету не признается экспертами, то будет снята вся серия для разных классов.
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