Соединенные Штаты дважды отказали в визе команде КВН из Пятигорска

Команда КВН "Город Пятигорск" получила отказ в оформлении американской визы. Из-за этого отменены выступления артистов, которые были запланированы в Нью-Йорке на 17 июня.

Как рассказал один из организаторов гастролей, продюсер Лев Трахтенберг, такое случилось впервые за много лет работы коллектива. Команда «Город Пятигорск» уже два раза была на гастролях в США, но это было в 2013 и 2014 годах.

Продюсер отметил, что для получения права иностранному артисту или группе артистов выступать на территории Штатов, сначала организаторы гастролей готовят пакет документов. Документы должны подтверждать, что артисты являются "культурно уникальным коллективом". Кроме биографии и разного рода справок, американской стороне предоставляются рецензии, материалы прессы, отзывы специалистов и другое.

После отказа команда срочно собрала новый пакет документов, запросив рабочие визы другой категории, но опять получили отрицательный ответ.

В Нью-Йорке, на сцене "Мастер-театра", ожидался аншлаг, было продано около 1000 билетов.