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Пушков прокомментировал идею Трампа о возвращении России в G8
8 июня 2018, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков едко прокомментировал идею американского президента Дональда Трампа о необходимости возвращения Российской Федерации в состав «Большой восьмерки».
«В G7 все в разнотык: Трамп считает нужным вернуть Россию, Меркель не хочет, Италия хочет, но Канада и Британия против. Плюс разногласия по Ирану и тарифные войны Трампа, что побудило Макрона заговорить о G6 – без США. А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес», - написал Пушков в своем твиттере.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости возвращения России в состав G8. Однако представители этой неформальной международной организации разошлись во мнениях по данному вопросу. Россия же заявила, что формат G8 перестал быть настолько актуальным, чтобы предпринимать шаги по возвращению, передает РИА Новости.
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