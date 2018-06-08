Почти три миллиона человек приняли участие в праймериз «Единой России»

Во время состоявшегося 3 июня предварительного голосования «Единая Россия» отбирала кандидатов на приближающиеся выборы в региональные заксобрания и гордумы. Участие приняли порядка 3 млн человек. Явка составила около 12% от общего числа избирателей, что превзошло все ожидания.

Праймериз состоялись в 31 субъекте страны, где в сентябре пройдут выборы разного уровня. Секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак отметил, что результаты явки гораздо выше, чем в прошлом году. Он также обратил внимание на высокий конкурс участников. По имеющимся данным, в среднем он составил 5 человек на место. В основном это мужчины. Кроме того, представитель «Единой России» подчеркнул, что благодаря новым проектам стало гораздо больше молодых участников, у многих из которых раньше не было опыта политической борьбы.

«В этом году мы впервые опробовали модель электронного голосования в рамках «цифровизации» нашей партии. Этот дебют также можно считать успешным – около 140 тысяч избирателей воспользовались возможностью проголосовать онлайн. Есть предложение это направление развивать и дальше», – сказал Турчак. Добавим, что с точки зрения безопасности электронная система получила положительную оценку. Каждый мог воспользоваться правом проголосовать лишь раз.

По словам Андрея Турчака, в ходе предварительно голосования было зафиксировано незначительное количество нарушений. На конечный результат они повлиять не могли. «Там, где жалобы были обоснованы и подтверждены, наши региональные оргкомитеты приняли самостоятельное решение об отмене выборов на отдельных счетных участках», – рассказал он.

Первый замглавы ЦИК Партии Максим Жаворонков пояснил, что на некоторых участках онлайн-голосование отменили из-за неправильного внесения данных в информационную систему. Это коснулось Республики Хакасия, Забайкальского края, а также Ярославской, Волгоградской, Кемеровской и Свердловской областей.

Жаворонков рассказал, что в Псковской области были отменены результаты голосования по семи участкам. «На сегодняшний день оргкомитет принял решение отстранить от участия тех кандидатов, которые были уличены в попытке подкупа избирателей. Будет проведена дополнительная площадка 17 июня», – сообщил он.

В Екатеринбурге были поданы 144 жалобы, многие из которых дублируются. Большинство обращений касалось плохого освещения, неработающего интернета, недостаточной прозрачности урн. На волеизъявление избирателей это не влияет.

В Бурятии недовольство граждан вызвала нехватка бюллетеней. На будущее их количество будет увеличено.