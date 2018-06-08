Украинские юрлица, владеющие недвижимостью в Крыму, признают российский Крым

Зарегистрированные в Украине коммерческие юридические лица, владеющие недвижимостью в Крыму, признают российский статус полуострова, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Госкомрегистра РК Александр СПИРИДОНОВ.

Он рассказал, что ему попались письма от украинских резидентов – коммерческих юридических лиц, зарегистрированных в Украине, имеющих недвижимое имущество на крымском полуострове.

Все они, по словам СПИРИДОНОВА, общаются с официальными органами власти российского Крыма (Госкомрегистром, Арбитражным судом, в частности).

Однако, по украинскому законодательству все операции с недвижимостью могут совершаться исключительно в рамках украинского законодательства и только в органах власти сопредельного государства.

«Это не может не радовать меня, как минимум, потому что украинские фирмы уплачивают российскими рублями государственную пошлину в бюджет Российской Федерации. Видимо, не верят особо в то, что Крым когда-либо вернется под юрисдикцию Украины», – отметил он.