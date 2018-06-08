Депутаты Госдумы и бундестага встретятся на футбольном поле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом бундестага Томасом Опперманном отметил возросшую интенсивность контактов между парламентариями России и Германии.

«Наши отношения в рамках парламентского измерения были практически заморожены. Хорошо, что это все позади. Возможность встречаться и обсуждать любые вопросы позволяет лучше понимать позиции друг друга», - заявил Вячеслав Володин.

В пятницу представители российской Госдумы и немецкого бундестага встретятся на футбольном поле. Володин назвал эту встречу матчем «политиков, которые хотят выстраивать отношения на принципах доверия».

«Это будет матч политиков, которые хотят общаться, разговаривать, выстраивать отношения в интересах своих стран на принципах дружбы, невмешательства, доверия – как строят отношения руководители России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель», - приводит цитату российского парламентария РИА Новости.