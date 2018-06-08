Елизавета II успешно перенесла операцию по поводу катаракты

Королева Великобритании Елизавета II успешно перенесла операцию по удалению катаракты. Представители прессы отметили, что на последних мероприятиях королева была в очках.

«Я могу подтвердить, что королева успешно прошла короткую запланированную процедуру лечения катаракты в прошлом месяце», - сообщил прессе официальный представитель Букингемского дворца.

В обществе не осталось незамеченным, что на всех последних мероприятиях, включая Royal Windsor Horse Show, королева присутствовала в очках. Однако она не стала отменять ни одного запланированного с ее участием мероприятия.

Хирургия катаракты является наиболее распространенной операцией в Великобритании, отмечает BBC.