Елизавета II успешно перенесла операцию по поводу катаракты
8 июня 2018, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Королева Великобритании Елизавета II успешно перенесла операцию по удалению катаракты. Представители прессы отметили, что на последних мероприятиях королева была в очках.
«Я могу подтвердить, что королева успешно прошла короткую запланированную процедуру лечения катаракты в прошлом месяце», - сообщил прессе официальный представитель Букингемского дворца.
В обществе не осталось незамеченным, что на всех последних мероприятиях, включая Royal Windsor Horse Show, королева присутствовала в очках. Однако она не стала отменять ни одного запланированного с ее участием мероприятия.
Хирургия катаракты является наиболее распространенной операцией в Великобритании, отмечает BBC.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес