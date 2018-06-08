Топилин предсказывает увеличение продолжительности жизни человека в 200 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предположил, что в организме человека имеются ресурсы для того, чтобы жить до 200 лет. Об этом Топилин сказал на празднике в Кремле по случаю Дня социального работника.

Если «по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения», продолжительность жизни и до 80 лет будет «совсем не тем пределом, который мы застанем», отметил Топилин.

Министр поздравил всех соцработников с праздником и отметил, что Россия находится на пороге серьезных изменений. Топилин напомнил, что раньше были поставлены задачи по повышению качества жизни и ее продолжительности, сообщает РИА Новости.