Топилин предсказывает увеличение продолжительности жизни человека в 200 лет
8 июня 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предположил, что в организме человека имеются ресурсы для того, чтобы жить до 200 лет. Об этом Топилин сказал на празднике в Кремле по случаю Дня социального работника.
Если «по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения», продолжительность жизни и до 80 лет будет «совсем не тем пределом, который мы застанем», отметил Топилин.
Министр поздравил всех соцработников с праздником и отметил, что Россия находится на пороге серьезных изменений. Топилин напомнил, что раньше были поставлены задачи по повышению качества жизни и ее продолжительности, сообщает РИА Новости.
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