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Владимира Зельдина увековечат
8 июня 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
На Новодевичьем кладбище 13 июня 2018 года в 12:00 состоится церемония открытия памятника Владимиру Зельдину. Памятник сделан по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников им. М.Б. Грекова.
На церемонии открытия памятника будет присутствовать заместитель Министра Обороны РФ Николай Панков, а также известные артисты, режиссеры, журналисты и почитатели таланта великого актера: народные артисты Борис Морозов, Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, режиссер Юлий Гусман.
Вся творческая жизнь Владимира Михайловича Зельдина тесно связаны с Театром Армии, в котором он служил с 1945 года. Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актерского таланта, которые великий актер щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтенном возрасте в 101 год Владимир Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, как старейшего играющего актера на планете.
Все помнят его звездную роль Мусаиба в фильме «Свинарка и пастух». Дальше было участие в 80 проектах, где каждая роль Зельдина становилась запоминающимся событием – учитель танцев, Дон Кихот, Кутузов и много, много других. О высокой оценке вклада Владимира Зельдина в развитие театрального искусства и отечественного кинематографа говорят многочисленные награды такие, как 3 государственных ордена «За заслуги перед Отечеством» и престижные премии «Золотая Маска», «Ника», «Хрустальная Турандот».
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