30 мая в ресторане «Grand City Hall» БКС Премьер совместно с РЕНОМЕ Онлайн провели игру в формате Мозгобойни. 12 команд Знатоков сразились в интеллектуальном поединке, насладились винами Chateau Tamagne, живой музыкой в исполнение автора и композитора Виктории Вечера, захватывающей игрой, новыми деловыми знакомствами и зарядились отличным настроением.

Победители и участники игры получили подарки от партнеров мероприятия, было разыграно несколько сертификатов в Эксперт-Клинику Эстетической Медицины «Триера», сертификаты в Клуб Загородного Отдыха в станице Северской, а также индивидуальную конную прогулку в «РАНЧО У ИВАНЫЧА» и коллекционное вино бренда Chateau Tamagne, винодельни Кубань-Вино. Организаторы мероприятия: БКС Премьер, РЕНОМЕ Онлайн Партнеры мероприятия: Клуб Загородного Отдыха, «ТРИЕРА» — косметологическая клиника в Краснодаре, бренд Chateau Tamagne, винодельня Кубань-Вино, Ранчо «У ИВАНЫЧА». #bcspremierkrasnodar #renomeonline

Информационные партнеры мероприятия: Мужской журнал BOSS LIFE, Портал РуФокс, Бизнес-портал ГлобалМедиа, Деловая Газета.Юг, Журнал Краснодар Magazine, Газета Кубань Сегодня, Аргументы недели, Новости Юга, Информационно-аналитический портал «ЯСНО».