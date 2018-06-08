Сама природа толкает Крым к России

Крымский полуостров продолжает движение в сторону материковой России, сообщил заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории РАН Кирилл АНТОНЮК, пишут "Аргументы недели-Крым".

По его словам, тектонические плиты сближаются на 4 сантиметра в год, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Это одно из наших направлений исследований – движение тектонических плит. В частности, этим занимается наша лаборатория радиоастрономии, которая находится в Симеизе. Результат надежный, давно показанный и опубликованный: тектоническая плита, на которой мы находимся, движется примерно на 4 сантиметра в год в направлении северо-востока», – сообщил АНТОНЮК на пресс-конференции в Симферополе.

Он добавил, что такое движение тектонических плит не грозит никакими стихийными бедствиями.

«Происходит медленное движение, но это абсолютно нормально. Это не чревато никакими землетрясениями или другими внезапным стихийными бедствиями», – подчеркнул ученый.

Ранее ученые обсерватории сообщали о сближении плит со скоростью 32 миллиметра в год.