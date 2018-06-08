Сама природа толкает Крым к России
8 июня 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
Крымский полуостров продолжает движение в сторону материковой России, сообщил заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории РАН Кирилл АНТОНЮК, пишут "Аргументы недели-Крым".
По его словам, тектонические плиты сближаются на 4 сантиметра в год, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
«Это одно из наших направлений исследований – движение тектонических плит. В частности, этим занимается наша лаборатория радиоастрономии, которая находится в Симеизе. Результат надежный, давно показанный и опубликованный: тектоническая плита, на которой мы находимся, движется примерно на 4 сантиметра в год в направлении северо-востока», – сообщил АНТОНЮК на пресс-конференции в Симферополе.
Он добавил, что такое движение тектонических плит не грозит никакими стихийными бедствиями.
«Происходит медленное движение, но это абсолютно нормально. Это не чревато никакими землетрясениями или другими внезапным стихийными бедствиями», – подчеркнул ученый.
Ранее ученые обсерватории сообщали о сближении плит со скоростью 32 миллиметра в год.
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