Низкая температура не скоро уйдет из Москвы

По сообщению синоптиков, на выходные холодный фронт все еще сохранится и потепления воздуха ждать не следует. Однако с начала следующей недели ситуация изменится в сторону повышения температуры.

Приходилось не раз сообщать, что погода в принципе переменчива. Ее переменчивость намного выше, чем капризы самой требовательной женщины. По расчетам, период холодной погоды заканчивается только 11 июня, 12 уже потеплеет – будет до 25 °C, потом опять небольшое понижение температуры – до 16 °C, сообщает НСН слова метеоэксперта.

Стоит отметить, что средняя температура на летний период будет около или выше нормы, так что лето ожидается теплым, но в нем будут присутствовать и холодные, и жаркие периоды.