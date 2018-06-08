Беспилотникам запретят летать во время ЧМ-2018

Во время проведение ЧМ-2018 временно введено ограничение на использование беспилотников. Теперь, чтобы запустить беспилотник необходимо подать план его полета в Единую систему организации воздушного движения.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, со ссылкой на слова чиновников, на территории, где размещаются объекты инфраструктуры чемпионата, запрещено несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов. Граждане, которые планируют запускать БПЛА во время подготовки и проведения ЧМ-2018, должны будут выполнять правила, установленные воздушным законодательством РФ.

Стоит отметить, что помимо разрешения из воздушной организации, необходимо еще одно разрешение, которое должен дать региональный межведомственный оперативный штаб по безопасности ЧМ. Кроме того, если БПЛА должен лететь над населенным пунктом, владельцу придется заручиться разрешением администрации.