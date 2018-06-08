Власти Иркутска проконтролируют лицензии на охоту

В ближайшее время власти Иркутской области собираются поставить под электронный учет все лицензии, которые выдаются охотничьим организациям. Подобное было сделано в прошлом году с механизмом чипирования древесины.

Новую систему учёта планируется ввести с осени, крайний срок – с января 2019 года. Предполагается, что она будет разработана на базе системы лесрегистра, которая уже почти полностью действует в автоматическом режиме. Отметим, вопросами охотпользования Минлеса занимается с 1 июня, после того, как в состав ведомства вошла служба по охране и пользованию животного мира Иркутской области, сообщает сайт Телеинформ.

Стоит напомнить, что в 2017 году в Иркутской области запустили пилотный проект по маркировке заготовленной древесины через идентификационные карты. После их получения лесопользователи обязаны сдавать карты вместе со своей продукцией на пункты приёма и отгрузки.