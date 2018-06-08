Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России

Глава Южного Урала Борис Дубровский прокомментировал итоги "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу отметить, что Челябинская область в последние годы успешно развивалась, обеспечив рост тех показателей, о которых говорил сегодня во время «прямой линии» Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. У нас выросла и продолжает расти экономика, в целом. В том числе внешнеторговый оборот Челябинской области за минувший год увеличился на одну треть, достигнув 7,7 млрд рублей, причем торговое сальдо складывается в пользу нашего региона. Все большую роль в экспорте играет продукция сельского хозяйства, наш объем экспортных поставок продуктов питания за рубеж превысил 125 млн долларов.

Огромное внимание Владимир Владимирович уделил вопросам здравоохранения. Челябинская область внесла свой вклад в увеличение продолжительности жизни людей. У нас на конец 2017 года этот показатель составил 71,5 года, он увеличился на двадцать два месяца за последние четыре года. Мы активно на территории региона развиваем компетенцию по борьбе с онкологическими заболеваниями и развитию ядерной медицины. Челябинск входит в число ведущих центров в стране по высокотехнологичному лечению онкологических заболеваний. В ноябре 2017 года начало работу новое здание поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины на 500 посещений в смену. Ранее был организован и оснащен современным оборудованием окружной онкологический центр (ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»). На сегодня учреждение представляет собой передовую онкологическую клинику с высококвалифицированными кадрами, где происходит процесс внедрения передовых инновационных технологий. В центре получают медицинскую помощь жители Челябинской области и других регионов Российской Федерации. В текущем году началось проектирование и строительство протонного центра на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Планируется использовать отечественный протонный генератор для построения замкнутой цепочки высокотехнологической медицинской помощи. Рассчитываем на федеральную поддержку проекта. Его реализация принесет значительный социальный эффект и позволит более интенсивно развивать кластер ядерной медицины в Челябинской области. Есть перспективы развития вопросов ядерной медицины на площадках территорий опережающего социально-экономического развития в Снежинске и Озерске. С учетом значимости темы мы ставим задачу повышения конкурентоспособности регионального здравоохранения, максимальной доступности всех видов медицинской помощи, и прежде всего – на первичном уровне.

Отмечу, что ряд проблем, которые затрагивались применительно к другим регионам, актуальны и для нас. Например, вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей. Мы, столкнувшись с отсутствием земли, пошли в этом году на кардинальные меры – разработали и летом этого года представим в региональное заксобрание законопроект, позволяющий многодетным семьям получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Или вопрос с обманутыми дольщиками. Два года назад в Челябинске остановились работы по застройке микрорайона «Академ риверсайд», под угрозой потери своих средств, вложенных в строительство, оказалось более 4,5 тысяч человек. Правительство региона привело на объект нового инвестора, который выполнил и продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. До конца этого года все жители получат свои квартиры, проблема будет снята полностью. Отреагировали и правоохранительные органы – директор предприятия, обманувшего дольщиков, попал на скамью подсудимых, получил реальный срок. Мы благодарны федеральному центру за то, что были услышаны наши призывы о необходимости запрета долевого строительства в том виде, в котором оно существовало до недавнего времени и приводило к подобным . По другой схеме, но решается возникший в декабре прошлого года вопрос с микрорайоном в Чурилово, где застройщиком являлась компания «Речелстрой». Новым инвестором, обязательства по первой очереди выполнены, есть план по остальным домам, который позволяет однозначно достроить все объекты.

Для региона актуален вопрос упорядочения ситуации с мусором. В Челябинской области утверждена территориальная схема обращения с твердо-бытовыми отходами, выбраны региональные операторы во все кластеры, мы планируем со второго полугодия текущего года решить многолетнюю проблему - закрыть свалку, которая расположена в областном центре и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Следующий шаг – ее рекультивация».