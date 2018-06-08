//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ: Вадим Казаченко намерен подать в суд из-за побоев, полученных на телешоу
- Изменившаяся до неузнаваемости Елена Корикова сообщила, что может уйти из кино
- Это официально: Овечкин и дочь Веры Глаголевой скоро станут родителями
- Футболист Тарасов будет присутствовать на родах супруги
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России
8 июня 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Южного Урала Борис Дубровский прокомментировал итоги "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
«Хочу отметить, что Челябинская область в последние годы успешно развивалась, обеспечив рост тех показателей, о которых говорил сегодня во время «прямой линии» Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. У нас выросла и продолжает расти экономика, в целом. В том числе внешнеторговый оборот Челябинской области за минувший год увеличился на одну треть, достигнув 7,7 млрд рублей, причем торговое сальдо складывается в пользу нашего региона. Все большую роль в экспорте играет продукция сельского хозяйства, наш объем экспортных поставок продуктов питания за рубеж превысил 125 млн долларов.
Огромное внимание Владимир Владимирович уделил вопросам здравоохранения. Челябинская область внесла свой вклад в увеличение продолжительности жизни людей. У нас на конец 2017 года этот показатель составил 71,5 года, он увеличился на двадцать два месяца за последние четыре года. Мы активно на территории региона развиваем компетенцию по борьбе с онкологическими заболеваниями и развитию ядерной медицины. Челябинск входит в число ведущих центров в стране по высокотехнологичному лечению онкологических заболеваний. В ноябре 2017 года начало работу новое здание поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины на 500 посещений в смену. Ранее был организован и оснащен современным оборудованием окружной онкологический центр (ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»). На сегодня учреждение представляет собой передовую онкологическую клинику с высококвалифицированными кадрами, где происходит процесс внедрения передовых инновационных технологий. В центре получают медицинскую помощь жители Челябинской области и других регионов Российской Федерации. В текущем году началось проектирование и строительство протонного центра на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Планируется использовать отечественный протонный генератор для построения замкнутой цепочки высокотехнологической медицинской помощи. Рассчитываем на федеральную поддержку проекта. Его реализация принесет значительный социальный эффект и позволит более интенсивно развивать кластер ядерной медицины в Челябинской области. Есть перспективы развития вопросов ядерной медицины на площадках территорий опережающего социально-экономического развития в Снежинске и Озерске. С учетом значимости темы мы ставим задачу повышения конкурентоспособности регионального здравоохранения, максимальной доступности всех видов медицинской помощи, и прежде всего – на первичном уровне.
Отмечу, что ряд проблем, которые затрагивались применительно к другим регионам, актуальны и для нас. Например, вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей. Мы, столкнувшись с отсутствием земли, пошли в этом году на кардинальные меры – разработали и летом этого года представим в региональное заксобрание законопроект, позволяющий многодетным семьям получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Или вопрос с обманутыми дольщиками. Два года назад в Челябинске остановились работы по застройке микрорайона «Академ риверсайд», под угрозой потери своих средств, вложенных в строительство, оказалось более 4,5 тысяч человек. Правительство региона привело на объект нового инвестора, который выполнил и продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. До конца этого года все жители получат свои квартиры, проблема будет снята полностью. Отреагировали и правоохранительные органы – директор предприятия, обманувшего дольщиков, попал на скамью подсудимых, получил реальный срок. Мы благодарны федеральному центру за то, что были услышаны наши призывы о необходимости запрета долевого строительства в том виде, в котором оно существовало до недавнего времени и приводило к подобным . По другой схеме, но решается возникший в декабре прошлого года вопрос с микрорайоном в Чурилово, где застройщиком являлась компания «Речелстрой». Новым инвестором, обязательства по первой очереди выполнены, есть план по остальным домам, который позволяет однозначно достроить все объекты.
Для региона актуален вопрос упорядочения ситуации с мусором. В Челябинской области утверждена территориальная схема обращения с твердо-бытовыми отходами, выбраны региональные операторы во все кластеры, мы планируем со второго полугодия текущего года решить многолетнюю проблему - закрыть свалку, которая расположена в областном центре и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Следующий шаг – ее рекультивация».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 14:48
Владимир Бурматов: топ тем Путина - самые серьезные проблемы нашего общества 14:47
В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте 14:36
Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске 12:59
Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии 11:51
Энергетики ОАО «МРСК Урала» обсудили энергетическую безопасность Южного Урала 10:45
//Новости МирТесен
Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров 07.06 15:06
В Челябинске начался Национальный конгресс по недвижимости 07.06 14:08
Металлургический район достойно выступил на городском фестивале спорта и ГТО 07.06 14:03
//Новости Гнездо.ру
Как челябинцам защитить квартиры от краж в период отпусков? 07.06 13:55
В парках и на улицах Челябинска зазвучали эксклюзивные программы 07.06 13:12
Профессор Худобородов: челябинская ментальность 07.06 12:43
//Новости Redtram
Бесплатные Бажовские экспрессы организуют для жителей и гостей Южного Урала 06.06 14:51
Курчатовский район встретил День защиты детей с пользой 06.06 09:04
Анатолий Литовченко помог найти пенсионеру угнанную машину 06.06 08:45
//Новости ADWILE
Сотрудники и клиенты Челиндбанка провели экологическую акцию «Бизнес для города» 06.06 07:57
В Челябинске отремонтируют пешеходные переходы на площади Революции 06.06 07:51
Кандидаты на кресло мэра Миасса встретятся сегодня на дебатах 06.06 07:37
В Еманжелинске будут производить производить внедорожную и строительную технику 05.06 14:23
Челябинца осудили за хищение имущества «Челябэнерго» 05.06 14:15
«Трактор» приглашает на конкурс рисунков на асфальте 05.06 14:08
//Новости партнеров
Индустриальный парк «Малая Сосновка» получит аккредитацию 05.06 11:57
В Челябинске нашли еще восемь предприятий, которые отравляют воздух 05.06 09:37
Адепт секты стал главой Челябинского отделения партии «Россия будущего» 04.06 14:04
Один из кандидатов в мэры Миасса отвез ребят к Николаю Валуеву 04.06 13:55
«Город детства» встретил гостей 04.06 13:14