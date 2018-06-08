Владимир Бурматов: топ тем Путина - самые серьезные проблемы нашего общества

Депутат Госдумы Владимир Бурматов прокомментировал информацию, которую в течение 4.5 часов обсуждал с жителями России президент страны Владимир Путин.

"Прямая линия" Владимира Путина стала традиционным механизмом общения Президента с гражданами и инструментом реагирования на наиболее острые проблемы в стране. С одной стороны, Путин в очередной показал пример открытости многим чиновникам именно тем, что он выходит напрямую к людям, обсуждает с ними самые насущные вопросы. Мы увидели, что топ тем, поднятых во время "Прямой линии", - это самые серьезные проблемы нашего общества, те же вопросы граждане адресуют нам на встречах и депутатских приемах. С другой стороны, был целый ряд новшеств в ходе этой "Прямой линии", когда чиновники, губернаторы, министры отчитывались перед Президентом и гражданами в прямом эфире, что сделало еще более оперативной связь и отклик местных властей на поднятые проблемы.

Для Челябинской области важно, что в ходе "Прямой линии" была поднята одна из наиболее резонансных, болезненных, постоянно находящихся в информационной повестке региона тем - экология, в частности - вопрос ликвидации свалок. Челябинск - один из тех городов-миллионников, где в центре мегаполиса находится огромная свалка, действующая, постоянно горящая, нуждающаяся в рекультивации. Президент четко отметил, что решение вопросов с мусором - это прерогатива региональных властей, но при этом подчеркнул, что и на федеральном уровне будет оказываться помощь. Для нашего региона, на мой взгляд, эта помощь может заключаться в выделении федерального финансирования на рекультивацию челябинской городской свалки. Это бы, безусловно, сняло остроту ситуации с качеством атмосферного воздуха в областном центре, с учётом того, что горящая свалка даёт до 20% всех выбросов в Челябинске".