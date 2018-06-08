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В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте
8 июня 2018, 14:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вчера, 7 июня, в Металлургическом районе Челябинска состоялся праздничный концерт, посвященный Дню социального работника. Он прошел во дворце культуры ПАО «ЧМК».
Замеглавы Металлургического района Наталья Магей, а также депутат гордумы Юрий Панов, секретарь ММО ВПП "Единая Россия" Жанна Рыжкова и председатель районного Совета депутатов Дмитрий Алехин поздравили всех собравшихся с профессиональным праздником и пожелали всем здоровья и успехов.
- Труд социального работника сложно переоценить, ведь именно они помогают людям в сложных жизненных ситуациях, - поприветствовали собравшихся прибывшие гости. - Спасибо вам, дорогие социальные работники, за то, что сердце ваше всегда открыто людям. Что для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете, как свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм. Пусть судьба дарует вам за вашу доброту счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и всем вашим близким! С праздником!
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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