СМИ: Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на следующей неделе

Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе изменение пенсионного возраста, на следущей неделе. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет, для женщин — до 63, рассказали несколько источников РБК.

Возможен вариант, что женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60 лет. Один из собеседников издания рассказал, что заседание кабмина по пенсионной реформе состоится в четверг, 14 июня.

Сейчас есть информация, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для военных, работников вредных производств, работников северых регинов, медработники и т.д.) будут сохранены.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что всегда относился и относится сейчас к повышению пенсионного возраста "в высшей степени осторожно и аккуратно".

По данным РБК, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева во вторник, 5 июня, рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста.