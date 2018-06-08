Экс-представитель Януковича в Крыму показал мастерское владение японским мечом

Виктор ПЛАКИДА – до 2014 года был председателем Совмина Крыма, представителем президента Украины в АРК, после 2014-го возглавлял «Крымэнерго», пишут "Аргументы недели-Крым".

Осенью 2017 года Сергей АКСЕНОВ отстранил Виктора ПЛАКИДУ с должности директора «Крымэнерго» объяснив свое решение «плохой успеваемостью в отрасли». С тех пор ни о Викторе ПЛАКИДЕ, ни о его жене Алене ПЛАКИДЕ, бывшей в украинские времена министром культуры на полуострове, ничего не слышно.

7 июня 2018 года Виктор ПЛАКИДА засветился на спортивном фестивале «СКИФ», который проводило Министерство спорта в Алуште. Там бывший политик принял участие в показательных выступлениях федерации джиу-джитсу, показав несколько элементов владения японским мечом во время ведения боя.

Каким точно мечом рассекал соперника бывший энергетик Крыма – катаном или вакидзаси – неискушенная в данных тонкостях редакция «Аргументов недели – Крым» утверждать затрудняется. Также неизвестно, сам ли ПЛАКИДА выковал себе оружие и помогала ли ему в этом жена.