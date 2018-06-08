Горячий ТОП региональных новостей

Хоть погода не очень радует, зато повышаются зарплаты педагогам, постепенно выполняется план весеннего призыва и подсчитывается количество заграничных болельщиков. Аргументы Недели по традиции подготовили свежую подборку актуальных региональных новостей.

Жители Тверской области отметят День России с зонтами и дождевиками. Об этом сообщает сайт Афанасий-бизнес. Дожди на праздничных выходных в Верхневолжье не прекратятся, зато немного потеплеет. В Тверском гидрометцентре прогнозируют, что до среды будет всего один день без осадков. Северо-западный ветер сменится юго-западным к середине недели, атмосферное давление ниже нормы – 736-749 мм, а влажность воздуха 65-90 %.

Как передает Полуостров-Камчатка, к сентябрю завершится капитальная реконструкция двухкилометрового участка федеральной трассы в районе улицы Тундровой. Делается выравнивающий слой, затем будут ставиться бордюры и подниматься наверх закопанные и закатанные колодцы ливневой канализации, которых на данном участке трассы обнаружено более 20. Возможно, именно по причине отсутствия ливневой канализации состояние трассы в районе Тундровой, а также на примыкании улиц Высотной и Пограничной было в таком плачевном состоянии, и здесь постоянно скапливалась вода.

А вот власти Новосибирска намерены расселить 70 % ветхих домов, на реализацию этого плана отведено пять лет – теперь мэрия ищет деньги. Как сообщает НДН.инфо, ситуация тяжелая в целом по городу, зарегистрировано 242 аварийных дома. Нужно решать этот злободневный вопрос. Динамика действия механизмов расселения аварийного жилья не успевает за растущей проблемой. Вывод жилья в категорию «аварийное» идет опережающими темпами. Это данность, объективная реальность. И с этим предстоит работать. Нужно искать поддержки в решении этого вопроса, рассчитывать на помощь федерального центра.

Информационный портал Новый Вариант сообщает, что на повышение зарплат педагогам в Кировской области направят 600 млн рублей. Так как достижение целевых показателей возможно лишь при соответствующем наличии средств в бюджете муниципального района, глава региона и правительство области проводят огромную работу в этом направлении. На днях будут внесены очередные изменения в закон Кировской области, согласно которым порядка 600 млн рублей будет предусмотрено на повышение минимального размера оплаты труда педагогических работников.

Задание Минобороны РФ по призыву в Вооруженные силы юношей–калининградцев уже выполнено на 85 процентов. В плановом порядке проводится отправка молодого пополнения в воинские части, расположенные на территории области. За два месяца работы призывной комиссией вынесено решение по 1000 юношей призывного возраста, из них около 20% призываются в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, остальные получили законные отсрочки или направлены на медобследование. В этом году молодые люди значительно охотнее идут служить по призыву по сравнению с предыдущими призывными кампаниями, отмечает сайт НИА-Калининград.

Уральские энергетики перешли на особый режим работы из-за ЧМ-2018, сообщает портал Вести Урала. Режим предусматривает мобилизацию всех сил и средств из-за проведения в Екатеринбурге игр Чемпионата мира по футболу. В заявлении говорится, что специалисты будут круглосуточно следить за работой сетевого комплекса. Кроме этого, с 1 июня по 18 июля в Екатеринбурге действует режим «технологической тишины». В частности, введен полный запрет на все плановые работы и переключения, кроме работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений.

По данным министерства культуры и туризма региона, в Пензе футбольные болельщики забронировали более 2000 гостиничных номеров, передает ИА Пенза-Пресс. В Пензенскую область приедет 2404 болельщика из других стран. В основном, это соотечественники тех футболистов, которые будут играть в Саранске: Перу, Дании, Ирана, Португалии, Колумбии, Японии, Панамы, Туниса. Кроме того, будет много американцев, хоть сборная США и не попала на мундиаль. Болельщики из-за рубежа не будут постоянно жить в Пензе, они будут прибывать волнами — к играм в Саранске, которые пройдут 16, 19, 25 и 28 июня.

Сегодня в Самаре конкурс на одно предложение составляет 6,7 резюме. Эту информацию передает сайт SamaraToday. самыми конкурентными профообластями к началу лета стали: «Государственная служба» (21,2), «Добыча сырья» (13,8), «Высший менеджмент» (13,6) «Начало карьеры, студенты» (10,3) и «Юристы» (10,1). Не просто найти работу бухгалтерам и представителям сферы «Безопасность». Если посмотреть на индекс стабильности на текущем сете работы, то во втором квартале этого года, только 7% соискателей считают, что угроза увольнения у них сейчас есть. При этом, 42%, чтобы найти работу или удержаться на текущем месте, готовы снизить зарплатные ожидания.

Ещё 22 миллиона рублей выделили на борьбу с саранчой на Ставрополье, сообщает Ставропольский репортер. На сегодняшний день насекомое «захватило» 72 тысячи гектаров нефтекумских земель. Только на одном квадратном метре насчитывается до 50 особей. Этот показатель в 25 раз больше экономического порога вредоносности. Чтобы уничтожить вредителей, которые поедают урожай, аграрии обрабатывают пастбища и пахотные земли района специальным составом. Причём, как с воздуха, так и при помощи с наземной техники.