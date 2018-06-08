Днем в пятницу, 8 июня, стало известно, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд покидает свою должность. Данный высокий пост специалист занимал в течение последних семнадцати лет – с 2001 года.

Оказалось, что Вильфанд, которому скоро исполнится 70 лет, станет научным руководителем Гидрометцентра России. Приказ о том, что он оставляет должность, вышел 6 июня.

Как сообщает сегодня ТАСС, закон гласит, что предельный возраст директора НИИ может достигать 65 лет, а в особых случаях – максимум 70. Именно поэтому эксперт считает, что подобные перемены являются абсолютно правильными и справедливыми.