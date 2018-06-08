//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Изменившаяся до неузнаваемости Елена Корикова сообщила, что может уйти из кино
- Это официально: Овечкин и дочь Веры Глаголевой скоро станут родителями
- Футболист Тарасов будет присутствовать на родах супруги
- Дочь Дмитрия Хворостовского впервые стала матерью
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество
Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии
8 июня 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Государственной думы Владимир Бурматов обсудил с главой федерального Минприроды Дмитрием Кобылкиным приоритетные для нашего региона вопросы охраны и улучшения экологии.
Как пояснил парламентарий, благодаря внесению в Госдуму важнейших законопроектов, которые напрямую касаются нашего региона, все россияне получат свободный доступ к последним анным о качестве атмосферного воздуха, а эксперты смогут пользоваться методикой сводных расчетов ПДК.
- На встрече с главой Минприроды мы конструктивно обсудили темы, которые напрямую касаются жителей столицы Южного Урала — это принятие закона о сводных расчетах, оснащение труб заводов счетчиками, которые производят учет объемов выбросов, а также создание единого федерального информационного ресурса, где жители смогут в любое время получать данные о качестве воздуха, - уточнил Владимир Бурматов. - Этот ресурс будет создан на площадке федерального Росприроднадзора и позволит получать информацию фактически в режиме онлайн, причём как о химическом составе, так и о концентрации вредных веществ в воздухе.
Парламентарий добавил, что у специалистов Минприроды большой фронт работы, и безусловный приоритет, на его взгляд, - это поручения президента, которые он дал в рамках Года экологии и озвучил в ходе Послания Федеральному Собранию.
- Наш комитет будет продолжать вести парламентский контроль за их реализацией, - заключил депутат Госдумы.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии 12:24
Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии 11:51
Энергетики ОАО «МРСК Урала» обсудили энергетическую безопасность Южного Урала 10:45
Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров 07.06 15:06
В Челябинске начался Национальный конгресс по недвижимости 07.06 14:08
Металлургический район достойно выступил на городском фестивале спорта и ГТО 07.06 14:03
//Новости МирТесен
Как челябинцам защитить квартиры от краж в период отпусков? 07.06 13:55
В парках и на улицах Челябинска зазвучали эксклюзивные программы 07.06 13:12
Профессор Худобородов: челябинская ментальность 07.06 12:43
//Новости Гнездо.ру
Бесплатные Бажовские экспрессы организуют для жителей и гостей Южного Урала 06.06 14:51
Курчатовский район встретил День защиты детей с пользой 06.06 09:04
Анатолий Литовченко помог найти пенсионеру угнанную машину 06.06 08:45
//Новости Redtram
Сотрудники и клиенты Челиндбанка провели экологическую акцию «Бизнес для города» 06.06 07:57
В Челябинске отремонтируют пешеходные переходы на площади Революции 06.06 07:51
Кандидаты на кресло мэра Миасса встретятся сегодня на дебатах 06.06 07:37
//Новости ADWILE
В Еманжелинске будут производить производить внедорожную и строительную технику 05.06 14:23
Челябинца осудили за хищение имущества «Челябэнерго» 05.06 14:15
«Трактор» приглашает на конкурс рисунков на асфальте 05.06 14:08
Индустриальный парк «Малая Сосновка» получит аккредитацию 05.06 11:57
В Челябинске нашли еще восемь предприятий, которые отравляют воздух 05.06 09:37
Адепт секты стал главой Челябинского отделения партии «Россия будущего» 04.06 14:04
//Новости партнеров
Один из кандидатов в мэры Миасса отвез ребят к Николаю Валуеву 04.06 13:55
«Город детства» встретил гостей 04.06 13:14
Жители Уйского района ждут компенсации за переданные земельные паи 04.06 11:58
Песок без границ. 31-й лицей запустил в Челябинске флешмоб «Река времени» 04.06 11:28
Александр Мельников: Челябинцы охладевают к СТОП ГОКу из-за связи с Навальным 01.06 14:15