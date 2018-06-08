Вскрыта подготовка войск НАТО к нейтрализации российского Калининграда

Силы Североатлантического альянса готовятся к нейтрализации Калининграда. Такое мнение в СМИ высказал военный аналитик из российского эксклава Юрий Зверев.

На прошлой неделе на территории Польши и прибалтийских республик стартовали крупные учения НАТО Saber Strike-2018. Из официальной информации, обнародованной представителями блока, следует, что маневры продлятся до середины июня, в них задействуют около 18 тысяч военнослужащих и порядка 5 тысяч единиц техники.









Главной целью учений в НАТО назвали укрепление регионального партнерства на Балтике. Судя по фотографии, размещенной в интернете одним из подразделений армии США, участвующим в Saber Strike-2018, выполнение этой задачи подразумевает блокирование Калининградской области. На настенной карте, попавшей в объектив камеры, российский регион обозначен как вражеская территория, которую берут в кольцо выдвинувшиеся из Германии соединения альянса.









После публикации снимка в интернете появились материалы, в которых говорится, что НАТО планирует захватить российский эксклав. Ученый секретарь Балтийского федерального университета имени Канта Юрий Зверев, ставший собеседником ИА REGNUM, эту точку зрения не разделяет. По мнению военного эксперта, речь, скорее, идет об отработке действий по нейтрализации российских систем вооружений, расположенных в Калининграде.









На территории эксклава несут боевое дежурство комплексы «Искандер-М», С-300, С-400, «Бал» и «Бастион». В НАТО полагают, что в случае нападения России на Прибалтику названные системы помешают альянсу выдвинуть свои силы в регион, отметил Зверев.









Комментируя планы блока относительно Калининграда, аналитик констатировал, что никто на Западе до сих пор не объяснил, почему РФ должна напасть на Латвию, Литву и Эстонию. По словам Юрия Зверева, НАТО выдвигает в качестве обоснования своих обвинений несерьезные аргументы. Среди них утверждения о «природной агрессивности русских» и их желании «унизить» Североатлантический альянс.









Резюмируя, эксперт выразил надежду на благоразумие военачальников НАТО. Как отметил Зверев, они должны осознавать, что агрессия против Калининграда неизбежно приведет к соответствующей реакции России, обладающей вторым по мощности ядерным арсеналом в мире.