Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов обсудил с главой федерального Минприроды Дмитрием Кобылкиным приоритетные для нашего региона вопросы охраны и улучшения экологии.



Как пояснил парламентарий, благодаря внесению в Госдуму важнейших законопроектов, которые напрямую касаются нашего региона, все россияне получат свободный доступ к последним анным о качестве атмосферного воздуха, а эксперты смогут пользоваться методикой сводных расчетов ПДК.

- На встрече с главой Минприроды мы конструктивно обсудили темы, которые напрямую касаются жителей столицы Южного Урала — это принятие закона о сводных расчетах, оснащение труб заводов счетчиками, которые производят учет объемов выбросов, а также создание единого федерального информационного ресурса, где жители смогут в любое время получать данные о качестве воздуха, - уточнил Владимир Бурматов. - Этот ресурс будет создан на площадке федерального Росприроднадзора и позволит получать информацию фактически в режиме онлайн, причём как о химическом составе, так и о концентрации вредных веществ в воздухе.

Парламентарий добавил, что у специалистов Минприроды большой фронт работы, и безусловный приоритет, на его взгляд, - это поручения президента, которые он дал в рамках Года экологии и озвучил в ходе Послания Федеральному Собранию.

- Наш комитет будет продолжать вести парламентский контроль за их реализацией, - заключил депутат Госдумы.