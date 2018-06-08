Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях

8 июня 2018, 11:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях

15 июня 2018 года в 11.00 (регистрация участников с 10.30 до 11.00) по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 7, актовый зал Краснодарского колледжа электронного приборостроения, 1 этаж состоятся публичные обсуждения, которые будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Краснодарского края за 1 квартал 2018 года.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to23@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений. С докладами можно ознакомиться на сайте Краснодарского УФАС России: http://krasnodar.fas.gov.ru/analytic/9956 . Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации. Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, контактное лицо: Оберемок Виктория Викторовна, to23@fas.gov.ru Пресс-служба Краснодарского УФАС России

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях

Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях 11:02

15 июня 2018 года в 11.00 (регистрация участников с 10.30 до 11.00) по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 7, актовый зал Краснодарского колледжа электронного приборостроения, 1 этаж состоятся публичные обсуждения >>
Был или не был? Вот в чем вопрос

Был или не был? Вот в чем вопрос 07.06 12:09

Расследование резонансного преступления, совершенного в адыгейском ауле Псейтук в ночь на 9 мая,— разбоя и убийства продолжается. Но его ход вызывает много вопросов. >>
Пайщики АО «Колос» обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным

Пайщики АО «Колос» обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным 07.06 12:07

Сегодня в России в шестнадцатый раз на центральных телеканалах пройдет Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. Многие граждане России год за годом во время нее рассказывают о своих чаяниях и проблемах руководителю государства и гаранту Конституции. >>
Поддержка предпринимателей — важная задача

Поддержка предпринимателей — важная задача 07.06 12:04

Вице-губернатор Василий Швец принял участие в заседании общественного совета при прокуратуре края по защите прав предпринимателей, которое прошло в Каневском районе под председательством прокурора региона Сергея Табельского. >>
Жесткие меры

Жесткие меры 07.06 11:56

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел в Краснодаре заседание межведомственной комиссии по защите прав обманутых участников долевого строительства. >>
Быть финансово образованным важно

Быть финансово образованным важно 07.06 11:52

В ВДЦ «Орленок» прошла межрегиональная конференция «Внедрение программ финансовой грамотности в образовательную практику в детских центрах». >>

//Новости МирТесен



Вставай на лыжи летом!

Вставай на лыжи летом! 07.06 11:49

Начало лета в горах Сочи отметят соревнованиями лыжников и сноубордистов. Десятого июня на курорте «Роза Хутор» пройдут состязания по джиббингу — виду спорта, в котором райдеры выполняют различные трюки, включая акробатические элементы, прыжки и скольжения по специальным фигурам. >>
Приоритеты неизменны

Приоритеты неизменны 07.06 11:47

Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о планах региона на летний курортный сезон. Отметил, что край работает над увеличением продолжительности пребывания туристов на курортах Кубани, а также обозначил перспективы туротрасли после открытия Крымского моста. >>

Средства есть — надо осваивать 07.06 11:45

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенное планерное совещание. В мероприятии, прошедшем в краевом центре, приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, главы муниципалитетов по видеоселекторной связи. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Центр компетенций — шаг к развитию

Центр компетенций — шаг к развитию 07.06 11:42

В Краснодарском крае появится центр компетенций легкой промышленности. О развитии отрасли в регионе говорили на совещании, которое провел вице-губернатор Василий Швец. >>
Стань первым во славу Кубани!

Стань первым во славу Кубани! 07.06 11:40

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани». >>

Необходимы качественно новые решения 07.06 11:35

В крае прошел первый муниципальный бизнес-форум «НовоКубанский продукт». Участие в нем приняли представители органов исполнительной власти и ЗСК, малого и среднего предпринимательства, руководители промышленных предприятий и главы муниципальных образований края. >>

//Новости Redtram

Жители ждут конкретных действий

Жители ждут конкретных действий 07.06 11:32

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел традиционный час контроля, в ходе которого раскритиковал работу тех муниципалитетов региона, где не выстроено или плохо выстроено прямое взаимодействие с жителями. >>
Пора поставить точку в деле

Пора поставить точку в деле 01.06 09:09

Краснодарский бизнесмен Владимир Маеров уже одиннадцать лет не может вернуть денежные средства, которые ему должен бывший деловой партнер Ковалев. Судебные тяжбы длятся с 2007 года. >>
Для получения субсидии свои правила

Для получения субсидии свои правила 01.06 09:03

В марте этого года в газете «Аргументы недели» был опубликован материал «Дайте субсидию детскому саду» о поддержке одного из частных детских садов кубанской столицы целевой выплатой, предоставляемой на безвозмездной основе из местного бюджета. >>

//Новости ADWILE

Стать центром инновационного развития

Стать центром инновационного развития 01.06 09:01

В Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум, участие в котором приняли главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупнейших российских и международных компаний и банков, ведущие эксперты и политики со всего мира. >>
Кущевка. Новые уголовные дела против подельников Стрельцова

Кущевка. Новые уголовные дела против подельников Стрельцова 01.06 08:59

Наша газета продолжает следить за ситуацией в станице Кущевской Краснодарского края, всё еще переживающей последствия деятельности цапковской банды. >>

Жить по закону страшно! 01.06 08:55

История с имуществом ассоциации «Кубаньмолоко» получила неожиданное продолжение. >>
Дети раздора

Дети раздора 29.05 22:35

Между жителями краснодарского многоэтажного дома и детским садом, расположенным на первом этаже разгорелся конфликт, который получил большой резонанс. >>
Кущевский предприниматель Федор Стрельцов объявлен в розыск

Кущевский предприниматель Федор Стрельцов объявлен в розыск 27.05 10:12

Следственное управление СК РФ по Ростовской области объявило в розыск кубанского бизнесмена Федора Стрельцова. >>
Наказание без преступления

Наказание без преступления 27.05 10:06

Краснодарец Андрей Иванов уже три года сидит за решеткой за сделку по продаже спайса, которой не было. >>

//Новости партнеров

Потребность в участках не исчезла

Потребность в участках не исчезла 27.05 10:01

Под председательством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Сергея Болдина состоялось селекторное совещание по вопросу обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей. >>
Закон принят — дело за реализацией

Закон принят — дело за реализацией 27.05 09:59

Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание по реализации краевого закона о компенсации участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов. >>
Начинающий фермер

Начинающий фермер 27.05 09:55

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка встретился с победителями всероссийского интеллектуального конкурса «Начинающий фермер» — учащимися Лабинского аграрного техникума, которые заняли первое место среди средних специальных учебных заведений. >>
Кубанский стандарт

Кубанский стандарт 27.05 09:52

Кубань увеличит число отелей, работающих по системе «все включено». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. >>
Сэкономили более восьми миллиардов

Сэкономили более восьми миллиардов 27.05 09:48

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася прошло совещание, на котором обсудили итоги закупочной деятельности в крае в 2017 году и задачи на 2018—2019 годы. >>
Развивать перспективные направления

Развивать перспективные направления 27.05 09:44

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец встретился с начинающими предпринимателями в коворкинг-центре «Место действия». >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры