15 июня 2018 года в 11.00 (регистрация участников с 10.30 до 11.00) по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 7, актовый зал Краснодарского колледжа электронного приборостроения, 1 этаж состоятся публичные обсуждения, которые будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Краснодарского края за 1 квартал 2018 года.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to23@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений. С докладами можно ознакомиться на сайте Краснодарского УФАС России: http://krasnodar.fas.gov.ru/analytic/9956 . Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации. Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, контактное лицо: Оберемок Виктория Викторовна, to23@fas.gov.ru Пресс-служба Краснодарского УФАС России