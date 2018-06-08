Специалисты из США определили самое разрушительное оружие России

Разрабатываемые в настоящее время подводные лодки класса «Хаски», которые планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», станут самым разрушительным оружием России. Такое мнение было высказано в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

Эксперты журнала The National Interest отметили, что «Цирконы» способны разгоняться до шести – десяти махов. Появление у Москвы этих сверхбыстрых ракет вызывает беспокойство у стран Запада, пишет издание. Так, представители британского флота ранее признались, что имеющиеся у страны средства ПВО не в состоянии осуществить перехват «Цирконов».

В четверг сообщалось, что американском министерстве обороны испугались возвращения «российского проклятия». Речь идет сверхзвуковом бомбардировщике Ту-22М3, модернизацию которого собрались провести военные РФ.