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Энергетики ОАО «МРСК Урала» обсудили энергетическую безопасность Южного Урала
8 июня 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Они собрали внеочередное заседание Штаба и Межведомственную комиссию по оплате за электроэнергию в правительстве региона.
Ситуация с долгами, которые достигли нескольких миллиардов рублей, достигла своей критической точки. На заседание при правительстве Южного Урала председателем был замглавы региона Сергей Шаль, а также руководство компании «МРСК Урала».
Представители филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» рассказали, что за расчетный период текущего года гарантирующий поставщик ПАО «Челябэнергосбыт» и смежный котлодержатель ООО «АЭС Инвест» не оплачивают переданную им электроэнергию. К 1 июня только ПАО «Челябэнергосбыт» задолжало 3,19 миллиарда рублей, из них 2,43 миллиарда рублей дебиторка. Компания ООО «АЭС Инвест» задолжала еще 495 миллионов рублей.
Расчетный уровень долгов перед «МРСК Урала» достиг 4,34 миллиарда рублей. Это может дестабилизировать ситуацию и повлечь за собой серьезные последствия для условий надежного энергоснабжения Южного Урала. Такие суммы сопоставимы с четырьмя годами по техобслуживанию и ремонту электросетей.
В «МРСК Урала» напомнили, что при неоплате услуг они инициировали множество судебных исков. В прошлом году ситуация обсуждалась на заседании Правительственной комиссии России в Челябинске, но, по мнению «МРСК Урала», «Челябэнергосбыт» игнорировал исполнение данных ему протокольных поручений. Электросетевая компания была вынуждена также обращаться в прокуратуру региона.
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