Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал о вкладе в авиастроение советского и российского авиаконструктора Виктора Толмачева, создавшего уникальные самолеты Ан-124 "Руслан" и "Руслан". Советский авиаконструктор Виктор Толмачев, который был главным конструктором легендарных Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" умер 7 июня на 84 году жизни. Ушел из жизни создатель самолетов "Руслан" и "Мрия"

Юрия Сытник - член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации - выразил сожаление в связи с кончиной легендарного авиаконструктора. Виктор Толмачев скончался после тяжелой болезни. С 1964 года он работал в КБ "Антонов". Толмачев участвовал в разработке и создании почти всех самолетов серии "Ан" и их модификаций. С 1991 года он занимал должность технического директора авиакомпании "Волга-Днепр".

Сытник назвал его уход из жизни тяжелой новостью для авиационной промышленности. По его словам, никто в мире не сделал такие уникальные самолеты, как "Мрия". "У Ан-124 "Руслан" уникальная кабина, отодвигается носовая часть, опускается аппарель. Он может перевозить крупногабаритные грузы, огромные самолетные детали весом до 150 тонн, покрывать расстояния от 6 тысяч километров и выше", – цитирует RT Cытника.