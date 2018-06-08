В России при поликлиниках создадут амбулаторную онкологическую службу

В России при крупных поликлиниках и многопрофильных больницах создадут амбулаторную онкологическую службу. Медики сообщают о ежегодном росте числа больных раком. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что сейчас ведомство обсуждает создание амбулаторной онкологической службы для того, чтобы люди могли быстро и качественно пройти обследование, - сообщает m24.ru. "Врачи отнимают надежду",больной раком известный актер рассказал о своем лечении

По данным главы Минздрава, в настоящее время уже внесены изменения в порядок оказания помощи больным с диагнозом "онкология". Согласно им, срок постановки диагноза не должен превышать 14 календарных дней. Скворцова заявила, что любые необходимые томографические исследования (КТ, МРТ, эндоскопия, патоморфология, морфология и так далее) должны быть доступны пациенту, где бы он ни проживал, - сообщает Агентство "Москва".

Еще одно важное изменение относится к созданию референсных лабораторий, которые могут являться лабораториями второго мнения и очень быстро подтверждать диагноз и стадию развития заболевания. Такие же референсные центры планируют создать по МРТ, КТ и эндоскопии.

Скворцова отметила, что число онкологов в нашей стране за последние три года выросло на 22%. Но еще не хватает 1,5 тысячи таких специалистов. Министр рассказала, что для будущих онкологов обновят образовательные программы, ординатура по онкологии будет готовить "специалистов с глубоким пониманием сути заболевания, умеющих правильно подбирать клинические протоколы и препараты химиотерапии и совсем новые иммунотерапии рака".

Выявляемость раковых опухолей на ранней стадии в России за последние шесть лет увеличилась до 56%. По данным Минздрава, в 2017 году смертность от рака снизилась в России впервые за три года.