Врио главы Якутии после вчерашней "Прямой линии" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прокомментировал данные о том, что зарплату учителям урезали до прошлогоднего уровня.

Накануне якутский учитель обратился к российскому лидеру с вышеуказанной жалобой. Врио главы Якутии Айсен Николаев сообщил, что незамедлительно связался с зампредседателя правительства Дьячковским, министром образования Егоровым, а также зампрокурора республики Ивановым и переадресовал им вопрос, передает "Газета.Ru".

Предполагается, что в 1 квартале текущего года премии учителям выплачивались каждый месяц, а впоследствии руководство колледжа приняло решение перейти на ежеквартальные выплаты. На своей страничке в соцсети Инстаграм Николаев отметил, что региональная администрация выясняет причину случившегося.