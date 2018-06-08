Врио главы Якутии высказался о жалобе учителя Путину в ходе "Прямой линии"
8 июня 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Врио главы Якутии после вчерашней "Прямой линии" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прокомментировал данные о том, что зарплату учителям урезали до прошлогоднего уровня.
Накануне якутский учитель обратился к российскому лидеру с вышеуказанной жалобой. Врио главы Якутии Айсен Николаев сообщил, что незамедлительно связался с зампредседателя правительства Дьячковским, министром образования Егоровым, а также зампрокурора республики Ивановым и переадресовал им вопрос, передает "Газета.Ru".
Предполагается, что в 1 квартале текущего года премии учителям выплачивались каждый месяц, а впоследствии руководство колледжа приняло решение перейти на ежеквартальные выплаты. На своей страничке в соцсети Инстаграм Николаев отметил, что региональная администрация выясняет причину случившегося.
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