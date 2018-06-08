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МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей и гостей Москвы
8 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС утром в пятницу, 8 июня, выпустило предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последним данным специалистов, в столице сегодня днем ожидаются неблагоприятные погодные условия.
В течение всей пятницы в Москве будет облачно, но с прояснениями, ожидаются дожди, а местами даже грозы, поэтому следует не забывать дома зонты.
На страничке МЧС в социальной сети Twitter отмечается, что порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду, вследствие чего лучше обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, рекомендуется парковать машины в гаражах. Такая погода продлится в столице до конца текущей недели.
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