МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей и гостей Москвы

МЧС утром в пятницу, 8 июня, выпустило предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последним данным специалистов, в столице сегодня днем ожидаются неблагоприятные погодные условия.

В течение всей пятницы в Москве будет облачно, но с прояснениями, ожидаются дожди, а местами даже грозы, поэтому следует не забывать дома зонты.

На страничке МЧС в социальной сети Twitter отмечается, что порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду, вследствие чего лучше обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, рекомендуется парковать машины в гаражах. Такая погода продлится в столице до конца текущей недели.