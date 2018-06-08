Военные медики разработали идеальный алгоритм потребления кофе

Военные медики в США разработали идеальный алгоритм потребления кофе, способный ощущать бодрость и не навредить здоровью человека. Исследование проводили специалисты в Американской академии медицины по заказу армии США, - сообщает kp.ru.

Разработанный военными медиками специальный алгоритм позволяет рассчитать оптимальную дозу кофеина для конкретного человека. Благодаря рекомендации военных человек будет не только бодрым, но и сможет спокойно спать ночью. Результаты эксперимента проводимого группой военных медиков под руководством Жака Райфмана уже описаны в журнале Journal of Sleep Research.

Алгоритм заключается в том, что человек должен задать ключевые параметры, в том числе свое нормальное артериальное давление, индекс массы тела и другие данные. А программа рассчитывает периодичность и дозировку кофеинсодержащих напитков. Ученые говорят, что исследователи создали математическую модель, которая оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результатами стандартных тестов психомоторной бдительности.

Программа, которую первой должны получить американские военнослужащие, впоследствии может быть применена и для обычных граждан.