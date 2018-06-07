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Путешественники рассказали, как бороться с укачиванием в самолете
7 июня 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Опытные путешественники поделились своим опытом и коллективно составили в сети перечень приемов, которые помогут справиться с укачиванием и приступами тошноты во время авиаперелетов.
Чемпионом по борьбе с тошнотой на борту самолета единодушно были признаны зеленые яблоки. Путешественники поясняют, что в них содержится много полезных волокон, способных нейтрализовать действие вызывающих тошноту микроорганизмов. «Зеленые яблоки отлично справляются с укачиванием, это правда. Если вас тошнит на борту, просто съешьте их, и все пройдет», - пишут они.
Также пассажирам, страдающим от укачивания, рекомендуется выбирать в самолете кресла в районе крыльев. По мнению путешественников, эти места в лайнере наименее подвержены тряске.
Третий метод – самовнушение. Пользователи форума путешественников приводят в пример израильских военнослужащих, которых командиры убеждали в том, что у них не может быть морской болезни, и это принесло результат: гораздо меньше военных стало жаловаться на укачивание.
И наконец, во время приступа тошноты пользователи советуют выпить имбирный эль или другой напиток с имбирем. Имбирь уменьшает симптомы тошноты, передает Lenta.ru.
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