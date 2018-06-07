Киев рисует Вышинскому образ комиссара с наганом

Руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, арестованному 15 мая в Киеве, украинские власти рисуют образ комиссара с наганом, заявил Дмитрий Киселев.

«Вышинскому создают образ комиссара с наганом. Но проблема в том, что Россия точно не вооружает журналистов», - заявил сегодня генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее сегодня в пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что в ходе обыска в банковской ячейке Кирилла Вышинского были обнаружены деньги в сумме более двухсот тысяч долларов, «предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906» и трудовой договор с МИА «Россия сегодня».

«Странно, что у Вышинского не нашли танк в банковской ячейке», - прокомментировали это заявление СБУ представители МИА «Россия сегодня».

Ранее Дмитрий Киселев выступил с требованием к украинским властям о немедленном освобождении Кирилла Вышинского и прекращении преследований журналистов, передает РИА Новости.